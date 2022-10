Genshin Impact: murale in una scuola USA criticato perché satanico, ma è solo la maschera di Xiao

Murale della scuola USA

Una ragazza di una scuola superiore in Michigan è stata criticata la scorsa settimana per un murale - che potete vedere qui sopra - nel quale si nasconderebbero messaggi pro-LGBT e simboli demoniaci e dedicati alla stregoneria. Peccato che il simbolo demoniaco sia semplicemente la maschera indossata da Xiao, un personaggio di Genshin Impact.

Tra i vari simboli criticati dai genitori vi è il simbolo della mano che potete vedere sulla sinistra del coniglio bianco, anch'esso considerato "demoniaco" e parte della "stregoneria". Si tratta in realtà dell'Hamsa o Mano di Fatima, un simbolo caratteristico delle religioni musulmana ed ebraica. Non sarete stupiti dallo scoprire che anche la bandiera transgender è stata criticata.

L'attacco è poi proseguito verso la maschera, che si trova sotto il maiale. Secondo i genitori, era un modo per rappresentare Satana, quando in realtà è semplicemente la maschera di Xiao, personaggio di Genshin Impact. Si tratta di un guardiano immortale che protegge la nazione di Liyue dagli spiriti malvagi: in un certo senso è l'anti-Satana. La maschera, inoltre, non è una creazione originale di miHoYo ma viene dall'arte popolare antica cinese.

Quando la ragazza ha cercato di difendere il proprio murale, i genitori non si sono trovati d'accordo. "Mi sembra che abbia fatto un ottimo lavoro nel trovare scuse per difendere le cose che ha messo in scena", ha detto uno dei partecipanti. "Nessuno di noi è così stupido". Non siamo certi che quest'ultima affermazione sia affidabile, ma questo è quanto è stato detto.

Un altro ha affermato che la bandiera transgender è una "malattia" e che gli adulti che "fingono che cose del genere siano la vita reale" devono essere "curati" con farmaci e consulenze. Altri erano preoccupati che il murale fosse discriminatorio nei confronti del credo cristiano.

Non crediamo di dover sottolineare come molti di questi commenti siano frutto di una certa ignoranza, visto che bastano poche ricerche online per capire il vero significato di tutti i simboli presenti nel murale.