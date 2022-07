Morto Technoblade, youtuber famoso per i suoi video su Minecraft

Il popolarissimo youtuber Technoblade, diventato famoso per i suoi video su Minecraft, è morto all'età di 23 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. La conferma della triste notizia è stata data dal padre nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube.

Nel video, il padre legge un messaggio di suo figlio alla comunità che lo seguiva, in cui esprime i suoi sentimenti di fronte all'inevitabile, affermando che se avesse centinaia di vite sceglierebbe "di essere di nuovo Technoblade in tutte quante. Sono stati gli anni più belli della mia vita."

Suo padre, evidentemente commosso, gli ha detto poco prima di morire: "hai fatto davvero tanto per così tante persone, milioni di persone. Se vuoi puoi riposare. Ma se vuoi scrivere un ultimo video e stai aspettando che le cose migliorino, ti dico di non aspettare."

Technoblade ha usato il laptop di suo padre per scrivere il suo ultimo messaggio. È morto otto ore dopo, circondato dall'amore della sua famiglia. "Gli abbiamo detto addio" ha continuato il padre, "è stato il figlio migliore che potessimo chiedere."

"Tutti noi della famiglia di Technoblade vogliamo che sappiate quanto adorava e rispettava i suoi fan e colleghi. In questo ultimo anno ci sono molti momenti durissimi per nostro figlio mentre combatteva contro un cancro di 4° stadio. Ma non si è mai lamentato e ha continuato a usare la sua famosa mente strategica per provare a superare quella che sapeva essere una sfida impossibile.

Il coraggio dimostrato da mio figlio è stato d'ispirazione per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di camminare con lui."

Hypixel Server, dove Technoblade giocava regolarmente, ha aperto alla possibilità di lasciare messaggi alla famiglia.