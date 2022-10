PS Plus, novembre 2022: leak svela i giochi gratis per PS5 e PS4 in anticipo

Tramite il solito bilbill-kun, noto leaker che da oramai un anno svela vari dettagli sui giochi in arrivo in vari servizi in abbonamento, abbiamo modo di scoprire i dettagli sui giochi PS4 e PS5 gratuiti compresi nell'abbonamento PS Plus di novembre 2022. La lista dovrebbe includere, secondo quanto indicato, i seguenti titoli:

Nioh 2 - PS5 e PS4

Heavenly Bodies - PS5 e PS4

LEGO Harry Potter Collection - PS4

Nioh 2 è un gioco d'azione d'ispirazione souls-like sviluppato da Team Ninja. Si tratta del secondo capitolo della serie, come è facile intuire, e l'ultimo per ora pubblicato. Il gioco propone un sistema di combattimento rapido, tanto loot e un sistema di level up in stile souls-like.

Heavenly Bodies è un puzzle game nel quale assumiamo il controllo di un astronauta che deve risolvere una serie di problemi all'interno di vari stazioni spaziali. Non c'è gravità, quindi dovremo arrampicarci in giro per l'ambiente trascinandoci: il sistema di controllo si basa sul movimento delle braccia e sulla possibilità di afferrare gli oggetti e darci delle spinte. Supporta anche la cooperativa locale a due giocatori.

LEGO Harry Potter Collection, invece, è una raccolta dei sette giochi di Harry Potter in versione LEGO. Con un mix di azione, platform e costruzioni possiamo rivivere le avventure del maghetto londinese con uno stile comico e allegro.

Diteci, cosa ne pensate di questi giochi del PS Plus di novembre 2022 per PS4 e PS5? Se venissero confermati sareste contenti?