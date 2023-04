Elden Ring: l'update 1.09.1 è disponible, FromSoftware dà anche dei suggerimenti sul ray tracing

FromSoftware ha pubblicato un aggiornamento per Elden Ring: si tratta dell'hotfix 1.09.1 che risolve una serie di problemi del gioco. Vi è anche una nota legata al ray tracing. L'update è disponibile per tutte le piattaforme PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Tramite il sito ufficiale di Bandai Namco, viene indicato che l'hotfix 1.09.1 di Elden Ring corregge un bug legato ad alcuni effetti di abilità, incantesimi, oggetti e armi che non aumentavano correttamente la potenza d'attacco di incantesimi e magie. Inoltre, è stato corretto un bug che permetteva di continuare a usare l'effetto di potenziamento dello Scudo Medusa anche dopo averlo diseguipaggiato. Inoltre, è stato ridotto il danno all'equilibrio inflitto dall'abilità Taglio di sangue maledetto.

Per quanto riguarda invece il Ray Tracing in versione PC, FromSoftware spiega che in alcune circostanze è possibile che il ray tracing si sia attivato in automatico dopo l'aggiornamento 1.09, causano problemi prestazionali ai giocatori senza che questi si rendessero conto che l'impostazione era attiva. FromSoftware suggerisce quindi di verificare la cosa e disabilitare l'impostazione tramite le impostazioni grafiche del gioco.

Inoltre, il team suggerisce di assicurarsi che il proprio computer rispetti i requisiti minimi e che abbia le ultime versioni dei driver della scheda grafica istallate, nel caso nel quale l'uso del Ray Tracing causi l'impossibilità di avviare il gioco o renda instabile Elden Ring.

Su PC potete anche usare una mod che implementa DLSS e FSR e migliora le performance di Elden Ring sensibilmente.