Cyberpunk 2077: l'offerta Amazon al prezzo minimo storico ritorna, in concomitanza con al V 2.0

È finalmente disponibile l'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 e per molti è arrivato il momento di lanciarsi nelle avventure di Night City così come tutti le hanno sempre desiderate. L'update è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S e ora potete iniziare a giocare su console a un ottimo prezzo grazie all'offerta di Amazon Italia. Il gioco si trova infatti a poco meno di 15€, in versione disco PS4 (upgrade gratuito a PS5) e in versione disco Xbox One (upgrade gratuito per Xbox Series X). Li potete trovare qui o tramite i box qui sotto. Questa offerta era già stata proposta in precedenza, ma le unità erano terminate o erano disponibili solo per brevi momenti. Ora, sembra che siano disponibili in quantità sufficiente da darci il tempo di acquistarle. Il prodotto è al prezzo minimo storico ed venduto e spedito da Amazon.

Cyberpunk 2077 Versione 2.0 aggiunge varie novità e migliora il gioco sotto più punti di vista. Abbiamo infatti una IA dei combattimenti migliorata, un nuovo sistema di polizia e anche un nuovo sistema di abilità e perk che rende i potenziamenti più utili ed efficaci, così da poter creare il personaggio perfetto per il nostro stile. Con la versione disco, potrete scaricare la versione PS5 o Xbox Series X gratuitamente: ovviamente dovrete sempre avere il disco PS4 / Xbox One inserito nelle rispettive console per poter eseguire la versione di attuale generazione.