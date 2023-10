Industria dei videogiochi: oltre 6.000 persone hanno perso il lavoro nel 2023

Nel 2023 oltre 6.100 persone che lavorano nell'industria videoludica, da sviluppatori ad addetti stampa, hanno perso il lavoro a causa di tagli al personale, stando ai dati riportati dal portale videogameslayoffs.com realizzato dal technical artist Farhan Noor.

Le informazioni tracciate includono solo una stima dei dipendenti effettivamente licenziati, dato che alcune compagnie hanno eseguito dei licenziamenti di massa senza offrire numeri precisi, quindi il totale potrebbe essere ben più alto. Dai dati emerge che settembre è stato il mese peggiore, con 17 aziende che hanno eseguito dei tagli al personale.

Si tratta di un tema che abbiamo discusso recentemente nel nostro speciale sulla crisi silenziosa dell'industria dei videogiochi. Se da una parte il 2023 verrà ricordato come uno degli anni migliori per i videogiocatori vista la grande abbondanza di produzioni tripla AAA acclamate da critica e pubblico, l'altra faccia della medaglia vede studi di sviluppo di piccole e grandi dimensioni in grande difficoltà per una serie di motivi, tra cui l'aumento dei costi di produzione con annessi tempi di sviluppo sempre più lunghi, che stanno rendendo il moderno modello di business sempre più insostenibile.