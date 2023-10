Last Train Home, data di uscita ufficiale annunciata con un trailer

Last Train Home ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Ashborne Games e THQ Nordic con un trailer: il gioco sarà disponibile su PC via Steam a partire dal prossimo 28 novembre.

Annunciato durante l'ultimo PC Gaming Show, Last Train Home è uno strategico in cui avremo il compito di riportare a casa un gruppo di soldati cecoslovacchi mentre in Russia divampa una sanguinosa guerra civile.

Finiti nel mezzo del conflitto, dovremo sfruttare ogni risorsa a nostra disposizione per sopravvivere, esplorando le gelide lande siberiane e affidando il destino della squadra ad alcuni soldati chiave, nonché alle decisioni tattiche che prenderemo.