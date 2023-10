Microsoft e Activision, acquisizione approvata dalla Taiwan Fair Trade Commission

La storia infinita

Annunciata nel gennaio del 2022, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft si è rivelata una transazione particolarmente complessa, in particolare a causa della grande popolarità di Call of Duty.

Nel corso dei mesi abbiamo assistito in tal senso a numerose prese di posizione, finché i principali regolatori non si sono espressi: la Commissione Europea ha dato il via libera, la FTC si è opposta ma non è stata in grado di bloccare l'operazione e ora si attende appunto la CMA.