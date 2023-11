Il prossimo gioco dei creatori di Baldur's Gate 3 'si spingerà oltre i limiti'

Tramite il proprio account su X, il CEO di Larian Studios ha commentato le molteplici nomination ottenute da Baldur's Gate 3 ai The Game Awards e ha sfruttato l'occasione per commentare il prossimo gioco della compagnia, per ora non annunciato, affermando che il team vuole che "si spinga oltre i limiti".

"È un vero onore, specialmente in un anno con così tanti giochi pubblicati. Vedere il nostro piccolo "GDR di nicchia" fare un'ondata di successo è molto motivante. Vorrei potervi parlare del nostro prossimo grande gioco, ma questo risultato ci sta davvero incoraggiando a fare in modo che si spinga oltre i limiti. Sono molto emozionato."