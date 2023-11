Hogwarts Legacy è stato giocato per più di 700 milioni di ore e ha rivitalizzato Harry Potter

Hogwarts Legacy ha ottenuto dei risultati grandiosi. Stando a David Zaslav, presidente e CEO di Warner Bros. Games, è stato giocato per più di 700 milioni di ore . Il dato è emerso dal resoconto finanziario della compagnia, avvenuto lo scorso 8 novembre.

Suonala ancora, Harry

Zaslav: "I fan di Harry Potter si sono immersi in Hogwarts Legacy, giocando per più di 700 milioni di ore dal lancio. Questo coinvolgimento non solo ha aiutato i nostri affari nei videogiochi, ma ha aiutato a rivitalizzare l'intera serie Harry Potter e sappiamo che i nostri fan ne vogliono di più."

Hogwarts Legacy è ambientato nel Wizarding World, creato da J.K. Rowling proprio con i libri della serie Harry Potter, trasformati in film di enorme successo da Warner Bros.

Zaslav ha anche notato come Warner Bros. Games abbia lanciato due dei dieci giochi top per console del 2023, immaginiamo in termini di vendite, incluso quello che attualmente è il numero uno, ossia proprio Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy è stato lanciato con enorme successo il 10 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. La prossima settimana uscirà anche su Nintendo Switch, dopo un periodo di lavorazione più lungo per ottimizzare il gioco.