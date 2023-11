Call of Duty: Modern Warfare 3, versione su disco per Xbox installa Modern Warfare 2 senza internet

Il disco della versione Xbox di Call of Duty: Modern Warfare 3 pare installare Call of Duty: Modern Warfare 2 in assenza di una connessione a internet. A riportare la bizzarra esperienza è stato l'utente X Vinny Hardeo (@Viovoxal), che ha raccontato come il disco del nuovo COD abbia installato 12,4 GB di dati di Modern Warfare 2 sulla console.

Naturalmente il gioco non è eseguibile. Provandoci, si riceve un errore con relativa richiesta di download di decine di GB di dati per aggiornarlo.

Come già detto, il problema sorgerebbe solo con la console disconnessa da internet.

Comunque sia, per giocare a Modern Warfare 3 su Xbox bisogna comunque scaricare 168 GB di dati. Di fatto il disco ormai è utile solo per i collezionisti, visto che contiene solo la licenza e i file essenziali. Del resto un gioco come Call of Duty: Modern Warfare III riceverà aggiornamenti continui nel corso del suo ciclo di vita, con l'aggiunta di molti contenuti. Quindi per sfruttarlo al 100% è indispensabile una connessione alla rete.