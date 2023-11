Samsung Galaxy One UI 6 con Android 14 arriverà su tutti i dispositivi: ecco a partire da quando

Gli utenti in possesso di uno smartphone della gamma di punta del marchio stanno già esplorando le nuove funzionalità introdotte da One UI 6 insieme ad Android 14 .

Distribuzione a scaglioni

One UI 6.0 è stato rilasciato lo scorso 30 ottobre per dispositivi della linea Galaxy S23

L'aggiornamento interesserà i modelli dello scorso anno, in data 15 novembre, mentre raggiungerà la serie Galaxy S21 dal 20 novembre.

La stabilità della nuova interfaccia dovrebbe estendersi a gran parte dei dispositivi entro la fine dell'anno.

In particolare, terminali come Galaxy A13 5G, Galaxy A33, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A72, la serie Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 potrebbero beneficiare di One UI 6.0 a partire dal 19 novembre.

La serie Galaxy A presenta una situazione più variegata.

Galaxy A13 5G e Galaxy A52 dovrebbero ricevere Android 14 tra il 20 e il 27 novembre, mentre Galaxy A14 5G e Galaxy A14, modelli altrettanto popolari, non hanno ancora date definite ma dovrebbero essere aggiornati rispettivamente nelle settimane del 13 e del 27 novembre.

Per quanto riguarda i pieghevoli, i modelli del 2023, Z Fold 5 e Z Flip 5, dovrebbero essere dotati di One UI 6.0 a partire dal 13 novembre, mentre quelli del 2022 saranno interessati dal 20 novembre.

Va notato che le date fornite sono indicative per l'Europa, quindi la disponibilità effettiva in Italia potrebbe variare.