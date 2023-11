Forza Customs, un puzzle game basato sulla serie Microsoft per iOS e Android

Forza Customs è stato lanciato a sorpresa da Hutch Games: si tratta di un puzzle game basato sulla celebre serie Microsoft, disponibile nel tradizionale formato free-to-play per i dispositivi iOS e Android.

Il trailer di lancio illustra per sommi capi le meccaniche, che consistono in una sorta di tuning-porn in cui si modificano esteticamente delle vetture montando parti speciali che è possibile sbloccare completando livelli in stile match-3.

Hutch Games si è specializzata nella realizzazione di racer e similari, sebbene sempre con una marcia in più: abbiamo parlato del loro lavoro, ad esempio, nella recensione di Rebel Racing.