The Game Awards: Josh Sawyer di Obsidian indica un problema con le candidature

In occasione dell'annuncio dei candidati ai The Game Awards 2023, Josh Sawyer di Obsidian ha fatto notare, con un post su X, quello che sembra essere un problema legato all'organizzazione delle candidature, che peraltro ha anche riguardato il suo Pentiment nel 2022.

Come riferito da Sawyer, con la sua solita pacatezza sui social, l'organizzazione di The Game Awards stabilisce una data limite entro la quale un gioco deve uscire al pubblico per poter rientrare nelle premiazioni, ma poi regolarmente annuncia i candidati una settimana prima di tale scadenza.

In base al designer, questa sarebbe già la seconda volta che accade, almeno da quando ha iniziato a seguire la questione, visto che l'anno scorso la cosa aveva colpito proprio Pentiment.

Il fatto rappresenta un'evidente incongruenza: di fatto le candidature vengono stabilite ben prima rispetto al limite massimo posto dalla stessa organizzazione dei The Game Awards per il lancio dei giochi che possano rientrare in queste, tagliando dunque fuori i titoli che potrebbero rientrarvi regolarmente.