Xbox Series X|S: update di febbraio disponibile con controlli touch e calibrazione degli stick

La prima è che da ora oltre 100 giochi, tra cui Minecraft Dungeons, Psychonauts 2 e Sea of Thieves, supportano i controlli touch screen personalizzati per il remote play tramite l'Xbox app su dispositivi iOS, Android e Windows compatibili. Come possiamo vedere nell'immagine d'esempio qui sotto, gli utenti potranno disporre come preferiscono i vari comandi del controller Xbox.

Microsoft ha comunicato di aver iniziato il rollout dell' aggiornamento di sistema di febbraio per Xbox Series X|S e One , che andrà a introdurre un paio di funzioni davvero interessanti.

Funzione di calibrazione delle levette analogiche

L'altra novità di rilievo dell'aggiornamento di febbraio è rappresentata da un nuovo strumento disponibile sia su console che su PC per calibrare le levette analogiche dell'Xbox Wireless Controller, grazie al quale si potrà compensare eventuali problemi minori del pad (come una levetta non perfettamente centrata a riposo) senza per forza ricorrere all'assistenza. Inoltre, il software tornerà utile anche per tutti coloro che necessitano di ricalibrare il controller dopo averlo auto-riparato.

Tra le altre novità dell'aggiornamento, menzioniamo dei filtri per la ricerca di giochi e app ulteriormente ottimizzati, che ora permettono di trovare facilmente titoli in base alle lingue supportate, feature tecniche e opzioni per l'accessibilità, nonché una funzione per eseguire il log-out del profilo automaticamente quando si smette di giocare.