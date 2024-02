Sea of Thieves su PS5 e Nintendo Switch? Un tweet ufficiale sembrerebbe suggerirlo

L'approdo delle esclusive Xbox su altre console è stato l'argomento caldo delle ultime settimane e domani finalmente scopriremo la verità. Nel frattempo, l'accout ufficiale X | Twitter di Sea of Thieves ha pubblicato un messaggio sospetto a tema San Valentino, che secondo molti confermerebbe dei possibili porting su PS5 e Nintendo Switch.

Come possiamo vedere, il messaggio in due parti si apre con "Le barche a remi sono rosse e qualche volta sono blu. Altre volte sono verdi e occasionalmente possono essere bianche. Aspetta, dove stiamo andando a parare?", per poi proseguire con un augurio di buon San Valentino a tutti i pirati.

Considerando come i giocatori associano le console a colori precisi (rosso per Nintendo, blu per PlayStation, verde per Xbox e bianco... PC?), in molti hanno visto questo messaggio come una possibile conferma dei rumor degli ultimi giorni che vorrebbero Sea of Thieves, così come Hi-Fi Rush, Pentiment e altre esclusive Xbox, in arrivo anche su Nintendo Switch e PS5.