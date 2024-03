Samsung Galaxy A55 5G e Samsung Galaxy A35 5G: prenotazione in sconto su Amazon

Tramite Amazon è possibile fare la prenotazione dei nuovi smartphone Samsung Galaxy A55 5G e Samsung Galaxy A35 5G. Entrambi i modelli sono ora in sconto, rispettivamente del 9% e del 13%. La data di uscita è fissata per il 19 marzo 2024. Potete trovarli tramite i box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito: nel caso nel quale vi siano altri sconti, questi saranno applicati in modo automatico all'ordine, senza bisogno di rifarlo o eseguire qualsiasi tipo di azione. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione. Il pagamento avviene solo al momento della spedizione.