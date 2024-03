The Last Case of Benedict Fox, annunciata la data di uscita su PS5

The Last Case of Benedict Fox ha finalmente una data di uscita ufficiale su PS5, appena annunciata da Plot Twist: il gioco sarà disponibile sulla console Sony a partire dal 26 marzo, in concomitanza con il lancio della Definitive Edition.

Era noto già da diversi mesi che The Last Case of Benedict Fox sarebbe arrivato anche su PS5 insieme al debutto dell'edizione definitiva, gratuita per gli utenti PC e Xbox, che introdurrà alcune interessanti novità come il nuovo scenario del Limbo, nonché missioni, segreti e puzzle inediti.

Non è tutto: a fronte delle perplessità che anche noi abbiamo espresso nella recensione di The Last Case of Benedict Fox, gli sviluppatori hanno pensato bene di inserire nell'aggiornamento alcuni miglioramenti per il sistema di combattimento e le meccaniche esplorative.