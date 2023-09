The Last Case of Benedict Fox per PS5 annunciato

The Last Case of Benedict Fox uscirà anche su PS5 , come annunciato dall'editore Rogue Games e dallo studio di sviluppo Plot Twist. Si tratta di un action adventure a scorrimento orizzontale, attualmente esclusiva console Xbox , ma disponibile anche per PC.

E le vecchie versioni?

Non è chiaro se le novità della versione PS5 saranno introdotte anche sulle versioni Xbox e PC tramite un aggiornamento maggiore di qualche tipo. Matt Casamassina, il CEO di Rogue Games, ha dichiarato in merito alla nuova versione di The Last Case of Benedict Fox: "Sono stati fatti dei miglioramenti sostanziali e significativi in termini di giocabilità e grafica, che portano quello che era già un Metroidvania assolutamente magnifico e estremamente coinvolgente a dei nuovi livelli su PlayStation 5."

