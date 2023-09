Starfield: disponibile l'aggiornamento 1.7.33, scopriamo tutte le novità

Bethesda Softworks ha pubblicato l' aggiornamento 1.7.33 di Starfield , disponibile per tutte le versioni, ossia quella Xbox Series X/S e quella PC (Steam compreso). Si tratta di una patch minore che va a risolvere alcuni "problemi relativi a prestazioni e stabilità", come possiamo leggere nell'annuncio di rilascio ufficiale, "nonché problemi di gioco generali."

La nota di rilascio

Starfield è stato aggiornato alla versione 1.7.33

Leggiamo dunque la nota di rilascio ufficiale dell'aggiornamento 1.7.33 di Starfield, con tutte le novità, le correzioni e le migliorie:

Generali

• Personaggi: risolto un problema per cui certi personaggi non risultavano nei posti prestabiliti.

• Stazioni spaziali: corretto un problema per cui le stazioni spaziali venivano indicate come navi del giocatore.

• Commercianti: risolto un problema che permetteva di accedere all'inventario completo di un commerciante.

Grafica

• AMD (PC): risolto un problema per cui le lens flare delle stelle non venivano visualizzate correttamente con GPU AMD.

• Grafica: risolto un problema di upscaling per cui le texture risultavano sfocate.

• Grafica: risolto un problema che poteva indurre problemi di fotosensibilità scorrendo nel menu dell'inventario.

Prestazioni e stabilità

• Scanner palmare: risolto un problema per cui lo scanner non era stabile.

• Diverse modifiche volte a migliorare prestazioni e stabilità per evitare crash e blocchi del gioco.

Navi

• Espositori: risolto un problema per cui gli oggetti messi in mostra scomparivano dopo l'applicazione sui manichini.

• Espositori: risolto un problema per cui gli oggetti depositati nei contenitori e nelle rastrelliere per armi Razorleaf scomparivano dopo aver preso il comando di un'altra nave.