Cyberpunk 2077 è tornato e tutto è perdonato: ma lo stesso è per CD Projekt RED?

I dati parlano chiaro: Cyberpunk 2077 sta continuando a vendere. Lo vediamo su Steam, dove il gioco base è attualmente primo in classifica e lo vediamo anche nelle classifiche del mercato del Regno Unito, dove la scorsa settimana il gioco è risalito da ventunesimo a sesto, battendo anche Payday 3, Grand Theft Auto V e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Potrebbe non stupire più di tanto, visto che è in uscita l'espansione Phantom Liberty, l'aggiornamento 2.0 e che sono attivi vari sconti per il gioco di CD Projekt RED, ma è innegabile che Cyberpunk 2077 ha dovuto lottare per riottenere le fiducia degli appassionati. Dopo un lancio disastroso che persino ha spinto Sony ha togliere il prodotto dal PlayStation Store, il gioco di ruolo ha attirato le ire di molti appassionati, in modo simile (e forse superiore) a quanto accaduto con No Man's Sky.

La storia dei videogiochi non è nuova ai grandi ritorni, come il già citato gioco di Hello Games o Fallout 76 di Bethesda, che è cresciuto di mese in mese e di anno in anno fino a diventare un gioco apprezzato dalla propria nicchia di appassionati. Cyberpunk 2077 ora sembra definitivamente pronto a entrare nella lista dei giochi che si sono fatti perdonare gli errori "di gioventù".

La versione 2.0 chiude il cerchio di una serie di aggiornamenti gratuiti che hanno trasformato Cyberpunk 2077 nel gioco che sarebbe dovuto essere al lancio, facendo così emergere una qualità intrinseca che ad oggi era in parte potenzialità.

Tutto bene quel che finisce bene, quindi, oppure no?