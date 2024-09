PS5 Pro potrebbe già avere un primo grosso gioco appositamente ottimizzato, secondo un indizio di Hideo Kojima

Un presunto e vago indizio ha scatenato le voci di corridoio su quello che potrebbe essere uno dei primi giochi appositamente ottimizzati per PS5 Pro, secondo una fantasiosa ricostruzione: si tratterebbe di Dead Stranding 2, e il motivo per il quale potrebbe essere uno dei primi giochi a sfruttare appieno il nuovo hardware di Sony risiede in una foto recentemente pubblicata da Hideo Kojima.

In questa, vediamo il celebre game designer a una scrivania, evidentemente in fase di testing sulla sua nuova creatura. Sebbene non vi sia nulla di esplicito, il messaggio pubblicato su X da Kojima il 28 agosto lo vediamo con un DualSense in mano e un monitor sul quale sembra girare un gioco, che potrebbe essere Death Stranding 2: On the Beach, considerando che in un angolo sembra di vedere l'attrezzatura tipica di Sam Bridges.

Al di là del soggetto evidente, che può essere facilmente collegato all'evento dedicato a Death Stranding 2 previsto al Tokyo Game Show 2024, la discussione successiva si è concentrata su un altro particolare visibile nella foto.