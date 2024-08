Death Stranding 2: On the Beach avrà un evento dedicato al Tokyo Game Show 2024

I dettagli sull'evento di Death Stranding 2: On the Beach

Il sito ufficiale spiega che: "Kojima Productions terrà una tavola rotonda su "Death Stranding 2: On the Beach" per PlayStation 5. Il visionario creatore del gioco Hideo Kojima e Daichi Miura, cantautore e sostenitore ufficiale del Tokyo Game Show 2024, saranno affiancati da numerosi ospiti, tra cui Nicolas Winding Refn, per discutere del titolo in uscita. I partecipanti potranno assistere in prima fila agli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo di "Death Stranding 2: On the Beach"."

Le persone che saranno presente sul palco saranno:

Hideo Kojima

Daichi Miura

Kenjiro Tsuda

Nana Mizuki

Tomokazu Sugita

Shion Wakayama

Nicolas Winding Refn

L'evento avrà luogo il 29 settembre alle 15:30, ora italiana, e durerà un'ora.

Non ci resta che attendere novità da tale evento. Nel frattempo, vi ricordiamo che Kojima ha raccontato come ha fatto a convincere Norman Reedus a lavorare su Death Stranding.