PS Stars cambia e diventa meno vantaggioso per i fan, soprattutto gli abbonati di PS Plus

Secondo una segnalazione della testata PushSquare, Sony starebbe inviando una e-mail agli abbonati di PS Plus per informarli dell'aggiornamento dei termini di servizio del programma di ricompense PS Stars.

A partire dal 24 ottobre, è necessario accettare dei termini aggiornati per continuare a essere un membro di PS Stars e, da quel momento in poi, i preziosi punti scadranno 13 mesi dopo la data in cui sono stati acquisiti dal vostro account. Peggio ancora, a partire dal 1° marzo 2025, i punti non potranno più essere guadagnati con i pagamenti degli abbonamenti (come PS Plus), sia nuovi che ricorrenti.

Sarà inoltre necessario accedere manualmente a PlayStation Stars tramite l'App PlayStation od online e rivedere i Termini di Servizio, altrimenti si verrà "considerati membri cancellati".