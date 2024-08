PlayStation svela i primi dettagli su ciò che porterà al Tokyo Game Show 2024

Sony Interactive Entertainment ha annunciato il programma preliminare dei giochi e degli eventi del Tokyo Game Show 2024 , che si terrà dal 26 al 29 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.

I dettagli di Sony sul TGS 2024

Le informazioni ufficiali del Tokyo Game Show 2024 da parte di PlayStation spiegano che:

Astro Bot (PS5) sarà giocabile in versione demo, inoltre ci sarà una macchina gacha a tema Astro Bot (il 28 e 29 settembre) e i giocatori potranno ottenere una maglietta a tema col gioco (ce ne sono quattro tipi, quantità limitate)

Monster Hunter Wilds (PS5) avrà una demo (40 postazioni presso PlayStation, oltre 90 presso il Booth di Capcom), i giocatori potranno provare il gioco e ottenere un portachiavi originale a tema "PS5 | Monster Hunter Wilds" (disponibile in quantità limitate)

In Monster Hunter Wilds potremo fare a pezzi grandi nemici

Per quanto riguarda gli eventi sul palco, il primo sarà chiamato "PLAY! PLAY! PLAY! Play with Heart" e proporrà vari sviluppatori e ospiti che parleranno di vari giochi. Il tutto sarà in diretta tramite il canale YouTube di PlayStation Japan.

Inoltre, ci sarà anche una presentazione dedicata a Death Stranding 2: On the Beach, di cui possiamo vedere i dettagli qui.