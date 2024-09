Le migliori mod per Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong ha infranto il record dei giocatori contemporanei su Steam e guardando a Steamcharts la sua popolazione non accenna a diminuire.

Come capita per tutti i giochi di così grande successo che approdano su PC, la community dei modder si è messa al lavoro fin dal giorno dell'uscita per creare aggiunte di tutti i tipi al gioco. Black Myth: Wukong, per esempio, ha già un'ottima grafica, ma gli strumenti per migliorarla già si trovano in abbondanza, così come quelli per farlo girare meglio su sistemi non proprio al passo con i tempi.

Per questo motivo abbiamo pensato di raccogliere le migliori mod disponibili al momento per Black Myth: Wukong sia per quanto riguarda il lato tecnico, sia per quello estetico, senza farci mancare un paio di "aiuti" che ora sono disponibili per i giocatori impazienti. Tutte le mod citate qui sono gratuite e disponibili su Nexus Mods e ciascuna ha, nella sua pagina dedicata, una guida all'installazione.