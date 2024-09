Il trailer e la data di uscita di Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Annunciato durante il Nintendo Direct, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land aveva indicato solo in modo generico quando sarebbe stato disponibile, ma ora è stato pubblicato un nuovo trailer ufficiale che ci mostra l'esatta data di uscita.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land sarà disponibile dal 21 marzo 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam e, per la prima volta nella storia del franchise, Xbox Series X|S e Xbox One.