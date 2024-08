Annunciato con una grossa sorpresa Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

In occasione del Nintendo Direct dedicato alle terze parti di oggi pomeriggio, l'editore giapponese Koei Tecmo ha annunciato Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, il nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo giapponesi, con anche una graditissima sorpresa.

Uscirà all'inizio del 2025 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (solo su Steam) e, per la prima volta nella storia della serie, Xbox Series X e S e Xbox One. Sì, finalmente anche i possessori di Xbox potranno giocare alla serie Atelier direttamente sulla loro piattaforma. Non male davvero, considerando che stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese di nicchia.

Per festeggiare è stato pubblicato un breve teaser trailer, che preannunciata la presentazione completa del gioco il 2 settembre 2024 (21:00 JST, disponibile solo in giapponese), durante uno speciale livestream di Gust, in cui il team di sviluppo condividerà ulteriori informazioni. Quindi non ci resta che aspettare per saperne di più su Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.