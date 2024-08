Annunciata un'espansione gratuita per Sea of Stars: Throes of the Watchmaker

Sabotage Studio ha annunciato l'espansione gratuita "Throes of the Watchmaker" per il suo gioco di ruolo giapponese Sea of Stars. Sarà disponibile nella primavera del 2025 e vedrà i Solstice Warriors Valere e Zale avventurarsi nello strano mondo di Horloge, dove gli abitanti sono minacciati da un carnevale maledetto. I nostri eroi dovranno adattarsi a regole sconosciute affinché i loro poteri del Sole e della Luna si manifestino.

"Throes of the Watchmaker" sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ossia tutte le piattaforma sulle quali si può giocare a Sea of Stars.

Tra le caratteristiche principali ci saranno delle nuove classi giocabili per Valere e Zale, con Zale che sfrutterà la sua agilità per diventare un Giocoliere, mentre Valere utilizzerà il suo equilibrio per stupire come un Acrobata. Ci sarà anche un nuovo personaggio, l'Artificiere Arty. Si tratta di un amichevole robot ingegnere armato di laser. Naturalmente ci saranno nuove aree, nuova musica, nuovi nemici, nuovi boss e nuovi puzzle.

Da sottolineare che il DLC sarà compatibile con la modalità cooperativa locale in lancio a breve (quarto trimestre del 2024) per il gioco base.