Siamo nei primi anni 2000. Siamo giovani e forti e vogliamo andare a vedere un concerto che si svolgerà dall'altra parte degli Stati Uniti. È estate e abbiamo appena acquistato un'automobile. Non è una fuoriserie, ma è ottima come base operativa per spostarsi. Quale occasione migliore per iniziare un'avventura on the road? Fondamentalmente questo è il presupposto narrativo di Keep Driving , un gioco di ruolo con elementi gestionali di YCJY Games in cui dobbiamo semplicemente riuscire ad arrivare alla fine del nostro viaggio , affrontando le avversità che troveremo lungo la strada.

Sulla strada

In ogni tratta, si possono incontrare diversi eventi casuali che vanno da autostoppisti, animali che bloccano la strada (mucche, gregge di pecore e altri), auto che rallentano la percorrenza e tante altre situazioni che possono capitare quando si guida. Alcuni eventi sono dei veri e propri momenti di introspezione in cui bisogna scegliere un'azione da compiere per aver risultati differenti come l'aumento della felicità, più energia e quant'altro. Sono anche tra i momenti più narrativi dell'intero viaggio, visto che vanno a toccare le motivazioni che spingono il personaggio a intraprenderlo.

Comunque sia, quando si è sulla strada bisogna tenere in considerazione lo stato dell'auto, la benzina disponibile e l'energia del guidatore stesso, nonché le abilità degli autostoppisti che possono essere usate durante i già citati eventi. Parlando più nello specifico di questi ultimi, possiamo definirli come dei veri e propri puzzle da risolvere, usando le abilità disponibili, per sventare le minacce presenti. Ogni abilità è collegata a un certo aspetto del viaggio, quindi carburante, felicità, stato dell'auto e così via, che può essere associato alla o alle minacce per annullarle. Ad esempio, un evento avverso può aumentare l'usura dell'auto, un altro può diminuire la felicità dei passeggeri o demotivare il protagonista, un altro ancora può farci sprecare benzina e così via. Le abilità vanno usate su una barra posta sul cruscotto e devono essere associate per eliminare o limitare le minacce, in modo tale da non subire troppi effetti negativi.

Le strade sono realizzate in una grafica 2D davvero bella

Più abilità si hanno (si possono sbloccare accumulando esperienza e si possono appendere allo specchietto retrovisore per renderle attive), più diventa probabile uscire indenni dagli eventi, almeno nelle fasi iniziali, visto che in quelle avanzate i pericoli diventano più insidiosi e richiedono più combinazioni di abilità per essere superati. Qui vengono utili gli autostoppisti, che diventano una risorsa essenziale per andare avanti e che andranno gestiti con oculatezza, portandoli a destinazione in modo da aumentare la convenienza della loro presenza nella nostra auto.