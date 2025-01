Avowed potrebbe andare a 60 fps su Xbox Series X: trapelano le presunte modalità grafiche su Xbox

A quanto pare, le copie per le recensioni di Avowed hanno iniziato ad arrivare ai destinati, alcuni dei quali hanno fatto trapelare informazioni riguardanti, in questo caso, le modalità grafiche e i frame-rate previsti per il gioco su Xbox Series X e Series S.

Come era facile aspettarsi, anche Avowed proporrà dunque diverse modalità e impostazioni, che si traducono in preset stabiliti in modo da garantire diversi livelli di frame-rate, chiedendo agli utenti di concentrarsi su qualità grafica o performance in base ai gusti di ognuno, e passare eventualmente da una all'altra.

Come capita con una certa frequenza, queste impostazioni sono presenti in quantità diversa su Xbox Series X rispetto a Series S, con la console maggiore che offre una più ampia possibilità di personalizzazione in base alle esigenze e, a quanto pare, anche gli agognati 60 frame al secondo su Series X.