L'editor dei personaggi di Avowed è stato parzialmente mostrato da Obsidian, con le sue potenzialità creative

Come riferito dagli sviluppatori, l'editor non consente solo di modificare l'aspetto del protagonista ma anche di plasmare il suo background , costruendo una breve storia del personaggio e inserendolo in una delle classi previste, ovvero Arcade Scholar, Court Augur, Vanguard Scout, War Hero e Noble Scion.

Lo strumento di costruzione del protagonista appare decisamente ampio e potente, portando a creazioni molto varie e volendo anche alquanto bizzarre, in linea con la grande varietà di specie e aspetti che caratterizza le Living Lands di Eora, ambientazione che Avowed condivide con la serie Pillars of Eternity.

Ci avviciniamo a grandi passi all'uscita di Avowed e Obsidian incrementa un po' la comunicazione sul nuovo gioco di ruolo in arrivo su PC e Xbox Series X|, come vediamo con questi messaggi incentrati sull' editor dei personaggi presente al suo interno, che consente creazioni decisamente particolari .

Tante possibilità diverse

La scelta di una di queste classi decide alcune impostazioni, come alcune opzioni di dialogo disponibili e le armi iniziali che si potranno utilizzare immediatamente all'avvio della storia.



Come specificato da Obsidian, però, questa prima scelta non bloccherà l'accesso a ulteriori armi ed equipaggiamenti che si possono trovare più avanti nel gioco, dunque resta la possibilità di far progredire il personaggio anche in maniere differenti.

Per quanto riguarda le differenziazioni estetiche, ebbene queste spaziano su una quantità notevole di scelte, come risulta anche dagli esempi pubblicati dagli sviluppatori, che fanno capire la quantità di opzioni, anche piuttosto stravaganti, su cui si può contare per la costruzione del proprio personaggio.

Avowed uscirà il 18 febbraio su PC e Xbox Series X|S, anche direttamente nel catalogo di Game Pass: di recente abbiamo visto che non è propriamente un open world, cosa che porta ad alcuni vantaggi per la sua struttura e abbiamo avuto modo di provarlo lo scorso novembre.