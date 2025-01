BioWare sembra aver concluso il supporto per Dragon Age: The Veilguard, almeno sul fronte dei grossi update

La recente patch pubblicata per Dragon Age: The Veilguard potrebbe essere anche l'ultimo aggiornamento maggiore in assoluto per il gioco, considerando che BioWare, nelle sue note, ha inserito quello che sembra essere una sorta di saluto alla community che assomiglia a un modo di congedarsi.

Come abbiamo visto, la recente patch per Dragon Age: The Veilguard ha introdotto alcune utili funzioni di gioco oltre a diverse altre novità, miglioramenti e correzioni, ma tra le informazioni pubblicate dagli sviluppatori emerge anche quello che sembra essere un messaggio di saluto e un'indicazione sul fatto che BioWare si sia ormai spostata già su altri progetti.

Tra le maggiori caratteristiche della nuova patch ci sono soprattutto modifiche alla quality of life, e in ogni caso BioWare aveva già reso noto di non avere intenzione di ampliare i contenuti del gioco con vere e proprie espansioni, ma con il recente messaggio sembra avere già concluso il supporto, cosa piuttosto inedita per una produzione di queste dimensioni.