Kingdom Come Deliverance 2 su Steam ha più che raddoppiato il record di utenti simultanei del primo capitolo

Kingdom Come: Deliverance 2 era uno dei giochi più attesi di quest'anno e a quanto pare non ha deluso le alte aspettative del pubblico, come confermano anche i dati di SteamDB, che parlano di un picco massimo di giocatori contemporanei più che raddoppiato rispetto a quelli del primo capitolo del 2018.

L'ultima fatica di Warhorse Studios ha raggiunto quota 233.586 utenti contemporanei circa un'ora fa. In confronto il suo predecessore era arrivato a un massimo di 96.069. Insomma, parliamo di una differenza netta e di numeri eccezionali anche in generale, con il GDR che dal lancio, avvenuto lo scorso 4 febbraio, si trova stabilmente nella top 10 dei titoli più giocati sulla piattaforma di Valve.