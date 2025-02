Nuovi possibili contenuti di Civilization 7 spuntano dai file nascosti del gioco

Civilization 7 avrà sicuramente nuovi contenuti in arrivo, e nuovi leader, civiltà e aggiunte varie sono previste anche nel DLC Right To Rule, ma senza specificare l'identità di queste, dunque risulta interessante notare le informazioni emerse da un datamining, con alcuni file nascosti che sembrano indicare in maniera più precisa i contenuti in arrivo.

Come riferito su Reddit dall'utente ManBytheRiver11, una ricerca di questi file all'interno delle varie cartelle di Civilization 7 ha svelato riferimenti a nomi specifici che non sono ancora presenti all'interno del gioco, facendo dunque pensare ai prossimi contenuti che potrebbero arrivare in DLC e aggiornamenti vari.

Ovviamente, non è detto che questi file si colleghino effettivamente a contenuti previsti in maniera ufficiale, considerando che potrebbe trattarsi anche di elementi che erano inizialmente presenti e sono stati cancellati, ma comunque sono indizi molto interessanti.