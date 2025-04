Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha un trailer di lancio su PS5, ed è spettacolare

Il trailer di lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 è anche stavolta molto spettacolare: un mix di sequenze che ci introducono ai personaggi e alle ambientazioni dell'entusiasmante avventura sviluppata da MachineGames e basata sulla celebre saga cinematografica.

Mancano ormai pochi giorni all'uscita del gioco, che sarà disponibile anche sulla console Sony a partire dal 17 aprile e si porterà dietro le atmosfere, il feeling e il solidissimo gameplay che hanno già conquistato gli appassionati su Xbox e PC lo scorso dicembre.

Nei panni dello scaltro archeologo con il volto di Harrison Ford, ci troveremo coinvolti in una missione per il recupero di un antico e misterioso manufatto che sembra possa conferire poteri straordinari a chi ne entra in possesso. Il problema è che sulle sue tracce ci sono le truppe naziste guidate da Emmerich Voss.

Dopo il grande successo riscosso sulle piattaforme Microsoft, Indiana Jones e l'Antico Cerchio si prepara dunque a raggiungere un pubblico completamente nuovo, quello appunto dei possessori di PS5: considerata la qualità dell'esperienza, abbiamo pochi dubbi su come andranno le cose.