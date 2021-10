Marvel's Guardians of the Galaxy: trailer di Cosmo, un cane russo parlante

Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo filmato di Marvel's Guardians of the Galaxy che vede protagonista il cane spaziale Cosmo, i Guardiani e un'orda di cuccioli. Potete vedere il trailer del cane russo parlante qui sopra.

Ecco la descrizione ufficiale della creatura: "Un bravo, bravissimo cucciolone, Cosmo è un ex cane spaziale sovietico che al momento ricopre i ruoli di capo della sicurezza di Knowhere e padre di una cucciolata di cagnolini spaziali russi. Grazie alle sue capacità psichiche e telepatiche che gli permettono di comunicare con gli esseri umani, i procioni e gli alberi, Cosmo sarà un prezioso alleato per i Guardiani durante i loro viaggi negli angoli più oscuri e profondi dello spazio."

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud a partire dal 26 ottobre.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che: "Questo primo contatto con Marvel's Guardians of the Galaxy ha confermato le nostre aspettative e impressioni iniziali: siamo di fronte a un action adventure preciso, diretto, single player e che punta a ricreare sui nostri monitor e TV le dinamiche di un gruppo di personaggi molto divertenti che abbiamo imparato a conoscere al cinema e nei fumetti. Ci sono alcuni elementi che non ci hanno convinto fino in fondo, in primis un combattimento a tratti confusionario e scivoloso, ma siamo curiosi di mettere le mani sul gioco finale per capire dove andrà a parare la storia."