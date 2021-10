Ion Fury: maxi aggiornamento 2.0 in attesa dell'espansione Aftershock

Voidpoint, 3D Realms e 1C Company hanno annunciato il lancio del maxi aggiornamento 2.0 dello sparatutto in prima persona Ion Fury, in attesa dell'arrivo dell'espansione Aftershock, prevista per l'inizio del 2022 su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Ma cosa aggiunge la patch 2.0?

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di conservare i power-up per utilizzarli in un secondo momento. In questo modo si può evitare di sprecarli in momenti in cui non sono necessari per la sopravvivenza. Inoltre è stato migliorato il supporto dei controller, sono state potenziate le performance e sono state riviste alcune armi, in modo da rendere più appassionanti gli scontri.

Molte anche le aggiunte per migliorare la qualità della vita del giocatore, come alcuni bug fix delle mappe, l'aggiunta di un radar per i segreti e quella di un contatore di proiettili direttamente sul mirino. In questo modo ci si potrà concentrare meglio sul combattimento. Migliorato anche il supporto per l'editor di mappe, così da facilitare la vita ai modder.

Ion Fury è stato sviluppato utilizzando il Build, il motore grafico dell'indimenticato Duke Nukem 3D.