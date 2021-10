Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, ecco le date del prossimo Six Major

Ubisoft ha annunciato le date del prossimo Six Major di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege: si svolgerà a Gävle, in Svezia, tra l'8 e il 14 novembre 2021. Gli appassionati di esport non possono davvero mancare.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Continuando con il format competitivo del recente Six Mexico Major, Il Group Stage del Six Sweden Major si terrà dall'8 al 10 novembre, continuando con i Playoff dal 12 al 14. In questo evento finale, le squadre combatteranno per il titolo, premi in denaro e un'ultima possibilità di guadagnare punti per la Classifica Globale e qualificarsi per il Six Invitational 2022.

Avendo come priorità la sicurezza di giocatori, personale e partner, il Six Sweden Major si terrà seguendo severe misure sanitarie, come evento LAN senza spettatori in presenza e seguendo tutte le linee guida delle autorità locali e delle organizzazioni sanitarie.

Per festeggiare il Six Major e permettere ai fan di supportare la propria squadra preferita, è disponibile un nuovo bundle operatore da acquistare in-game. Il 30% dei ricavi netti da questi oggetti contribuirà al montepremi della competizione fino a un massimo di 500.000 dollari.

Gli ultimi dettagli per il Six Sweden Major sono in via di definizione e saranno condivisi in seguito. Maggiori informazioni sul Six Sweden Major le troverai qui: https://rainbow6.com/NovemberMajor2021.