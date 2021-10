Classifiche giapponesi: quattro giochi PS4 nelle prime quattro posizioni, Nintendo Switch la più venduta

Settimana interessante per le classifiche giapponesi, che vede ben quattro giochi PS4 nelle prime quattro posizioni della classifica software. Al primo posto troviamo infatti The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, seguito da FIFA 22 e Lost Judgment, quindi da Melty Blood: Type Lumina. Da notare che tre giochi su quattro sono inediti, ossia sono stati lanciati questa settimana. Da notare anche che le versioni Switch di due di questi titoli hanno venduto meno di quelle PS4 (FIFA 22 e Melty Blood: Type Lumina).

Sul fronte hardware, comunque, la situazione cambia poco rispetto alle scorse settimane, con Nintendo Switch che rimane la console più venduta in assoluto, sia presa nel suo modello standard, sia sommata alle vendite della versione Lite. PS5 si ferma a meno di 12.000 console complessive vendute, mentre PS4 non gode di un boost particolare, nonostante i quattro giochi in top 10. Xbox Series S continua a essere preferita a Xbox Series X.

Vendite software (settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2021)

[PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (Falcom, 09/30/21) - 50,114 (Nuovo) [PS4] FIFA 2022 (Electronic Arts, 10/01/21) - 25,936 (Nuovo) [PS4] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) - 20,393 (132,245) [PS4] Melty Blood: Type Lumina (DELiGHTWORKS, 09/30/21) - 18,833 (Nuovo) [NSW] FIFA 2022 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) - 13,385 (Nuovo) [NSW] Melty Blood: Type Lumina (DELiGHTWORKS, 09/30/21) - 11,604 (Nuovo) [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) - 10,862 (137,179) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 10,005 (4,073,252) [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Bandai Namco, 09/24/21) - 9,897 (51,971) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 9,611 (2,214,466)

Vendite hardware (settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2021)