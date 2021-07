Steam Deck: Valve non ha ancora trovato un gioco che non ci giri

Steam Deck può far girare tutti i giochi, anche quelli usciti nel 2021. A dirlo è stata Valve stessa, per voce dello sviluppatore Pierre-Loup Griffais, in un'intervista rilasciata a IGN.com, in cui si è parlato degli aspetti tecnici della console e delle sue potenzialità.

Valve: "Per noi il vero test sono stati i giochi usciti l'anno scorso. Non giravano bene sui vecchi prototipi e sulle altre architetture che abbiamo sperimentato. Questa è la prima volta che raggiungiamo il livello di performance richiesto per far girare i giochi di ultima generazione senza problemi."

Stando alle parole di Pierre-Loup Griffais, l'intera libreria di Steam può girare su Steam Deck: "Non abbiamo ancora trovato qualcosa che questo apparecchio non possa far girare."

Secondo lo sviluppatore, ad aiutare Steam Deck è il trend attuale del mondo PC che vede favorita la fluidità sul dettaglio. Questo costringe gli sviluppatori a realizzare giochi più facilmente scalabili e adattabili alle caratteristiche di Steam Deck.

Valve ha poi ribadito che Steam Deck è uno dei primi apparecchi a utilizzare la RAM LPDDR5, un tipo di memoria che nei prossimi anni potrebbe diventare uno standard.

Steam Deck è un ibrido tra una console e un PC, pensato per consentire ai giocatori PC di portarsi dietro la loro libreria, giocando ovunque vogliano.