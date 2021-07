Microsoft Ultimate Game Sale: sconti e offerte eccezionali per Xbox e PC

Se non ve ne siete accorti, sono iniziati i saldi estivi anche nel negozio digitale di Microsoft, chiamati Ultimate Game Sale, con grandi sconti e offerte per PC e console Xbox. Che ne dite di vedere se c'è qualcosa che faccia al caso vostro?

I titoli in saldo sono centinaia, come potete verificare dalla pagina principale degli Ultimate Game Sale. Vale comunque la pena segnalarne qualcuno, tanto per darvi l'idea di cosa vi aspetta.

Ad esempio potete portarvi a casa l'Edizione Ultimate di Forza Horizon 4 per 44,99€ invece di 99,99€, Call of Duty: Black Ops Cold War per 34,99€ invece di 69,99€, Assassin's Creed Valhalla Edizione Gold per 69,99€ invece di 99,99€, Mass Effect Legendary Edition per 52,49€ invece di 69,99€, Outriders per 45,49€ invece di 69,99€, Immortals Fenyx Rising - Gold Edition per 59,99€ invece di 99,99€ e The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition per 9,99€ invece di 49,99.

Gli Ultimate Game Sale si concluderanno il 5 agosto 2021, quindi sbrigatevi a fare i vostri acquisti!