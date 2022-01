State of Play fissato per il 3 febbraio, secondo un rumor: novità per PS5 e PS4 in arrivo

Secondo un nuovo rumor messo in circolazione da Roberto Serranò, Sony Interactive Entertainment avrebbe pianificato di mandare in onda il nuovo State of Play il prossimo 3 febbraio 2022. Sono attese novità sia per PS5 che per PS4.

Secondo quanto indicato tramite Twitter, come potete vedere voi stessi qui sotto, dovrebbero arrivare novità per i giochi PS5 e PS4 sia dai PlayStation Studios che dagli sviluppatori di terze parti. L'orario di avvio dell'evento dovrebbe essere le 22:00, ora italiana. Il tutto secondo Serranò.

Serranò non è una fonte certa, lo precisiamo, ma uno State of Play è atteso da tempo e non ci stupirebbe vederlo arrivare a inizio febbraio. Sony ha infatti in arrivo Gran Turismo 7 e, con l'avvicinarsi dell'uscita di Horizon Forbidden West, potrebbe essere arrivato il momento di dedicare al gioco di guida più spazio.

Ricordiamo inoltre che Serranò non è il primo a parlare di uno State of Play. Sia l'arrivo dell'evento che la data sono stati già anticipati da Tom Henderson, leaker molto più affidabile. Parte di quanto indicato da Henderson, però, è un ragionamento più che un vero leak, quindi per ora non possiamo ancora "credere" a quanto indicato.