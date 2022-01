Epic Games Store: leak svela in anticipo il gioco gratis del 27 gennaio 2022

Oggi, 20 gennaio 2022, avremo modo di scoprire quale sarà il gioco gratis dell'Epic Games Store della prossima settimana. Già ora, però, un leaker ha condiviso delle informazioni su quello che sarà il gioco gratis del 27 gennaio: Daemon X Machina.

La fonte di questo rumor è billbil-kun, un noto leaker che negli ultimi mesi ha condiviso correttamente e in anticipo le informazioni sui giochi gratis natalizi dell'Epic Games Store, così come i giochi mensili del PlayStation Plus e degli Xbox Live Gold. Si tratta in altre parole di un leaker estremamente affidabile, anche se ovviamente dobbiamo considerare tutto quanto indicato solo come un rumor non confermato e nulla più.

Daemon X Machina

Daemon X Machina, precisiamo, non è attualmente disponibile su Epic Games Store, ma è disponibile su Steam da due anni. Non è una novità che Epic Games pubblichi sul proprio negozio digitale un nuovo gioco e lo includa subito tra i giochi gratis settimanali, quindi non ci stupiremmo troppo se ciò avvenisse.

Come abbiamo scritto nella nostra recensione, "Daemon x Machina entra in una nicchia stretta e vuota di competizione con personalità e strategia, riuscendo a creare una trama non banale e iniettando steroidi action in quello che alla fine rimane un arcade mech con tanti numeri da studiare e con i quali divertirsi. Se è vero che l'interfaccia dei menù poteva essere meno macchinosa e caotica, la personalizzazione del mech regala soddisfazioni, così come prendere il pad in mano e accelerare danzando in aria o in terra, dando fuoco alle polveri o in scontri all'arma bianca. Magari un glossario o enciclopedia per informarsi sull'ambientazione avrebbe fatto comodo, ma speriamo sarà per il secondo episodio."