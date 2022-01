Triangle Strategy, un trailer per Benedict Pascal della Casa Wolffort

Triangle Strategy torna a mostrarsi in un nuovo trailer che prosegue nel racconto della storia e del background del gioco, in questo caso concentrandosi sul personaggio di Benedict Pascal, della Casa Wolffort.

Si tratta di un personaggio di supporto ma che riveste un ruolo importante nella complessa trama alla base del nuovo RPG strategico di Artdink: Benedict agisce all'interno del Consiglio di Guerra di Casa Wolffort, a supporto di Serenoa Wolffort, uno dei maggiori personaggi nella storia, e quest'ultimo si affida a Benedict per molti aspetti della politica e della strategia bellica.

Si può considerare il maggiore consigliere della Casa in questione, tanto che il suo ruolo assume un'importanza capitale in tutta la complessa trama e negli intrighi di potere alla base di Triangle Strategy, rimanendo comunque un fidato elemento della fazione in questione.

In precedenza, avevamo conosciuto già altri personaggi del cast di Triangle Strategy con trailer dedicati a Frederica Aesfrost e Roland Glenbrook, tra gli altri, che ci aiutano a capire meglio il complesso scenario in cui si svolgeranno le battaglie strategiche del nuovo gioco esclusivo di Square Enix per Nintendo Switch.