Triangle Strategy: un nuovo trailer presenta il personaggio di Frederica Aesfrost

Triangle Strategy continua a presentare il cast di personaggi con un secondo trailer dedicato a questi, in questo caso incentrato su Frederica Aesfrost, uno degli elementi principali della storia del nuovo RPG strategico Square Enix su Nintendo Switch.

Frederica è uno dei personaggi giocabili di Triangle Strategy, figlia del Re Gustadolph ed erede al trono del regno di Aesfrost, tuttavia in conflitto con la sua stessa famiglia in seguito alle azioni del padre. Nonostante sia la sua legittima figlia, Frederica non supporta l'azione aggressiva del padre Gustadolph nei confronti del regno di Glenbrook, tanto da scontrarsi con il suo stesso sangue.

Essendo profondamente legata a Serenoa Wolffort, in seguito ai suddetti eventi si ritrova a combattere difendendo Glenbrook contro le forze di Aesfrost, insieme al party guidato dall'amato Serenoa. Si tratta di un personaggio esperto nell'uso della magia e particolarmente importante all'interno del party proprio per questa sua particolare capacità in battaglia, concentrata soprattutto sulla magia elementale del fuoco.

In precedenza, avevamo visto su Triangle Strategy un trailer sul personaggio di Roland Glenbrook, dopo aver conosciuto la data di uscita per il nuovo RPG di Square Enix su Nintendo Switch, fissata per il 4 marzo 2022 in tutto il mondo.