Splitgate: 15 milioni di download nel 2021 e altri numeri in un video riassuntivo

Splitgate sembra essere andato ben oltre gli obiettivi pensabili per un progetto di dimensioni piuttosto piccole, descritto finora come "un misto tra Halo e Portal", come dimostrano gli ottimi numeri fatti registrare dal gioco nell'anno 2021, in base al video riassuntivo.

L'idea di mischiare l'uso di portali in grado di modificare il sistema di spostamento e interazione con le mappe alle meccaniche da arena shooter tipiche di Halo, con tanto di caratterizzazione piuttosto simile a quest'ultimo per quanto riguarda i personaggi, è risultata in un gameplay evidentemente convincente, che ha portato molti giocatori all'interno della community, grazie anche all'essenza free-to-play.

1047 Games, piccolo team con base nel Nevada, è riuscito ad ottenere dei risultati impressionanti con il suo progetto nel 2021, raggiungendo oltre 15 milioni di download, 6.167 anni di gioco passati al suo interno (ovviamente sommando il tempo impiegato da tutti i giocatori complessivamente), risultando tra i top trend e lanciando anche la Splitgate Pro Series con un montepremi da 100.000 dollari.

Insomma, Splitgate è stato indubbiamente un successo e i numeri del 2021 lo certificano, nonostante sia un progetti di dimensioni relativamente piccole e destinato a scontrarsi con giochi di altissimo profilo in questo ambito. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Splitgate, gioco che, secondo gli sviluppatori, può coesistere con Halo aiutandosi a vicenda.