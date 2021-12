Halo Infinite: bot creano team sbilanciati a causa di un bug

Un bug del multiplayer di Halo Infinite sta creando dei match con team fortemente sbilanciati. Nello specifico, i bot guidati dall'IA che si uniscono a una squadra per coprire dei posti vacanti in alcuni casi non spariscono quando arriva un giocatore reale, creando dunque situazioni in cui un team ha un numero maggiore di Spartan rispetto al massimo consentito.

Come riporta Kotaku, il bug è presente nel gioco già da alcune settimane, per quanto non sia estremamente frequente. Fortunatamente il problema non riguarda le modalità classificate, dato che un bot non può rimpiazzare un giocatore che abbandona la partita né occupare uno slot vacante nel matchmaking.

Halo Infinite, i bot si possono riconoscere se il loro nome inizia con "343"

Tuttavia si tratta di un problema che sbilancia per ovvi motivi i match del multiplayer di Halo Infinite, seppur non sempre la squadra in svantaggio numerico è quella che ci rimette. Ad esempio, nei match slayer i bot intrusi potrebbero rivelarsi carne da macello utile per fare punti, visto che non sono guidati da un'IA particolarmente aggressiva. Al contrario nelle modalità dove si devono conquistare degli obiettivi, una squadra più numerosa ottiene un vantaggio non indifferente.

Al momento non sono chiari i motivi per cui il problema si presenta o se è già nella lista dei bug da correggere del team di sviluppo con i prossimi update. Al momento i portavoce di Microsoft e 343 Industries non hanno ancora rilasciato commenti in merito.