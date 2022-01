Leggende Pokémon Arceus: offerta Amazon per il bundle doppio, perfetto da comprare con un amico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un bundle doppio di Leggende Pokémon Arceus, il nuovo gioco in arrivo il 28 gennaio 2022. In questo pacchetto sono inclusi degli adesivi di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Il bundle è pensato per essere acquistato in coppia con un amico o un famigliare, per risparmiare in totale 39.98€. Il prezzo pieno di questo bundle è 139.97€. Facendo finta che gli adesivi (del costo di 15€ circa) siano gratuiti, il risparmio dell'offerta di oggi è di circa venti euro, ovvero dieci euro a testa. Se si conosce una persona che vuole comprare Leggende Pokémon Arceus al D1, è possibile comprare questo pacchetto e spendere così 50€ per il gioco, invece che 60€.

Vi ricordiamo inoltre che è disponibile la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus, nella quale vi spieghiamo che: "Leggende Pokémon: Arceus è un esperimento splendido, ma siamo convinti che tantissimi giocatori rimpiangeranno le caratteristiche più iconiche che Game Freak ha sacrificato nel nuovo approccio esplorativo e single player. Lo sviluppatore nipponico ha imboccato la strada giusta nel tentativo di rinnovare una serie che ne aveva veramente bisogno, e ora deve solo trovare l'equilibrio giusto, ma soprattutto deve fare un deciso passo avanti sul fronte tecnico, perché la direzione artistica non basta più."

Un artwork di Leggende Pokémon Arceus

