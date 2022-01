Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, trailer della storia

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream torna a mostrarsi in un trailer incentrato sulla storia, che mostra alcuni eventi relativi alla nuova avventura di Sophie e la sua ricerca per Plachta all'eterno del nuovo e strano mondo di sogno.

Il trailer, pubblicato da Koei Tecmo per il nuovo gioco di Gust, è attualmente in giapponese, dunque non è propriamente comprensibile, ma ci consente di vedere varie scene d'intermezzo e di gameplay che consentono di vedere qualcosa delle ambientazioni e delle situazioni di gioco in cui ci verremo a trovare all'interno di questo nuovo capitolo della lunga serie di RPG nipponici.

Sophie è impegnata, nella storia, a ricercare Plachta dopo che è stata separata da questa all'interno del mondo di sogno chiamato Erde Wiege, una volta lasciata la città natale di Kirchen Bell. Verrà affiancata in questo viaggio da nuovi personaggi, che la aiuteranno nell'avventura ma proporranno anche nuove sezioni di storia legate ai vari background da cui provengono.

Tra le novità di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream ci sono dei rinnovamenti al sistema di combattimento classico a turni, con un maggiore spessore strategico dato dalla presenza contemporanea di 6 membri del party in battaglia, divisi in due team. Gli scontri inoltre avvengono senza stacchi rispetto all'esplorazione del mondo, e il gioco introduce anche una meccanica di manipolazione delle condizioni meteorologiche che può aprire nuove strade e situazioni di gameplay.

In precedenza avevamo visto un trailer dedicato a Sophie e uno su Ramizel Erlenmeyer.